ChatGPT पर यूजर्स को कानूनी और स्वास्थ्य सलाह मिलती रहेगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

OpenAI ने कानूनी और स्वास्थ्य सलाह देने पर नहीं लगाया प्रतिबंध, अटकलों को किया खारिज

क्या है खबर?

OpenAI ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है, जिनमें कहा जा रहा है कि ChatGPT को कानूनी और चिकित्सीय सलाह देने से रोक दिया गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई नीतिगत बदलाव नहीं हुआ है और चैटबॉट का व्यवहार उसके दीर्घकालिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए हेल्थ AI प्रमुख करण सिंघल इसे पूरी तरह गलत बताया है।