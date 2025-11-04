गूगल क्रोम का ऑटोफिल फीचर हुआ और दमदार, ये जानकारी भी अपने आप भरेगा 

सुरक्षा

जानकारी नहीं होगी लीक

कंपनी का कहना है कि क्रोम अब वेब पर ज्यादा जटिल और अलग-अलग तरह के फॉर्म फॉर्मेट को संभाल सकता है, जिससे उसके ऑटोफिल सिस्टम की सटीकता बेहतर होगी। यह अपडेट इस सप्ताह से सभी भाषाओं में वैश्विक स्तर पर जारी किया जा रहा है और आने वाले महीनों में और भी ज्यादा डाटा प्रकारों को सपोर्ट करने की योजना है। क्रोम संवेदनशील जानकारी को यूजर की सहमति से ही सेव करता है और एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रखता है।