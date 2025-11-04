गूगल क्रोम का ऑटोफिल फीचर हुआ और दमदार, ये जानकारी भी अपने आप भरेगा
क्या है खबर?
गूगल ने अपने वेब ब्राउजर क्रोम की ऑटोफिल क्षमताओं का विस्तार किया है। अब यह ब्राउजर आपके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जैसी सरकारी पहचान संबंधी जानकारियां अपने आप भर सकता है। इससे पहले पते, पासवर्ड और भुगतान संबंधी जानकारियां ही अपने आप ले पाता था। यह नई सुविधा गूगल क्रोम के विस्तारित एडवांस ऑटोफिल फीचर का हिस्सा है। इस सुविधा के साथ डेस्कटॉप यूजर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना काफी आसान हाे जाएगा।
सुरक्षा
जानकारी नहीं होगी लीक
कंपनी का कहना है कि क्रोम अब वेब पर ज्यादा जटिल और अलग-अलग तरह के फॉर्म फॉर्मेट को संभाल सकता है, जिससे उसके ऑटोफिल सिस्टम की सटीकता बेहतर होगी। यह अपडेट इस सप्ताह से सभी भाषाओं में वैश्विक स्तर पर जारी किया जा रहा है और आने वाले महीनों में और भी ज्यादा डाटा प्रकारों को सपोर्ट करने की योजना है। क्रोम संवेदनशील जानकारी को यूजर की सहमति से ही सेव करता है और एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रखता है।
वजह
प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देने की मंशा
तकनीकी दिग्गज का यह कदम AI तकनीक से लैस ब्राउजर्स की नई लहर में क्रोम को और अधिक उपयोगी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उठाया गया है। हाल में अमेरिका में सभी मैक और विंडोज डेस्कटॉप यूजर्स के लिए जेमिनी एकीकरण, नए AI-आधारित एंटी-स्कैम टूल, ऑटोमैटिक पासवर्ड रीसेट और स्मार्ट ब्राउजिंग के लिए भविष्य का AI मोड शामिल किया है। दूसरी तरफ क्रोम में भी निष्क्रिय साइट्स के नोटिफिकेशन बंद करने जैसी कुछ सुविधाएं शुरू की गई हैं।