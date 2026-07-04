OpenAI सब्सक्रिप्शन फीस घटाने पर कर रही विचार
OpenAI अपनी सब्सक्रिप्शन फीस कम करने पर विचार कर रही है। ग्राहकों की तरफ से बढ़ती कीमतों की शिकायत और प्रतिद्वंद्वी एंथ्रॉपिक से मिलने वाली कड़ी टक्कर को देखते हुए कंपनी यह कदम उठा सकती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोसेसिंग टोकन के दाम घटा सकती है, जो चैटबॉट्स और दूसरे AI टूल्स को चलाने में इस्तेमाल होते हैं।
दरअसल, कई कंपनियां AI के लगातार बढ़ते खर्चों को लेकर काफी चिंतित हैं।
ऑल्टमैन ने AI की कीमतों के दबाव को किया स्वीकार
OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने खुद भी माना है कि AI प्रोडक्ट्स की कीमतें तय करना एक बड़ी चुनौती है।
इसकी मुख्य वजह यह है कि कंपनियां अपने AI प्रोजेक्ट्स के बढ़ते बजट को लेकर चिंता में हैं, वहीं एंथ्रॉपिक भी अपनी कीमतें कम करने के बारे में सोच रही है, जिससे AI सेक्टर में कीमतों को लेकर कड़ी जंग देखने को मिल सकती है।
इसी बीच, दोनों ही कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में जुटी हैं। यह दिखाता है कि AI की दुनिया में मुकाबला कितना जबरदस्त हो गया है।