OpenAI सब्सक्रिप्शन फीस घटाने पर कर रही विचार

ऑल्टमैन ने AI की कीमतों के दबाव को किया स्वीकार

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने खुद भी माना है कि AI प्रोडक्ट्स की कीमतें तय करना एक बड़ी चुनौती है।

इसकी मुख्य वजह यह है कि कंपनियां अपने AI प्रोजेक्ट्स के बढ़ते बजट को लेकर चिंता में हैं, वहीं एंथ्रॉपिक भी अपनी कीमतें कम करने के बारे में सोच रही है, जिससे AI सेक्टर में कीमतों को लेकर कड़ी जंग देखने को मिल सकती है।

इसी बीच, दोनों ही कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में जुटी हैं। यह दिखाता है कि AI की दुनिया में मुकाबला कितना जबरदस्त हो गया है।