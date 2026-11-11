ChatGPT पर दिसंबर से बंद हो जाएगा वॉयस मोड, मिलेगा लाइव मोड

लाइव मोड में आप बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से चैट कर पाते हैं। इसमें आपको तुरंत जवाब मिलते हैं। 'हम्म' जैसे छोटे-छोटे संकेत भी मिलते हैं और यह ज्यादा मुश्किल सवालों को भी बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से समझ पाता है।

आपकी पुरानी वॉयस चैट भी वहीं रहेंगी। अगर, आप उन्हें दोबारा देखना चाहें, लेकिन वीडियो कॉल और स्क्रीन शेयरिंग की सुविधा अभी पुराने सिस्टम के साथ ही काम करेगी, जब तक कि उन्हें भी अपग्रेड नहीं कर दिया जाता।