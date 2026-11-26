आपका डाटा सिंक होने के बाद ChatGPT हेल्थ आपको नींद, वर्कआउट और रोजमर्रा की आदतों के बारे में व्यक्तिगत सुझाव देता है।

इसमें आपको 'डॉट्स' नाम के AI असिस्टेंट भी मिलेंगे, जो आपको व्यस्त होने पर वर्कआउट आगे बढ़ाने जैसे सुझाव दे सकते हैं।

OpenAI का कहना है कि आपके हेल्थ डाटा का इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए या अपने AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि, हेल्थ डाटा से जुड़ी बातचीत और उससे निकले कंटेंट का इस्तेमाल कंपनी के मॉडल को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है और यह यूजर की 'मॉडल इम्प्रूवमेंट सेटिंग्स' पर निर्भर करेगा।