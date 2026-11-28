OpenAI भारत में दे रहा आवाज आधारित बहुभाषी AI को बढ़ावा
OpenAI इंडिया के नए प्रबंध निदेशक (MD) प्रभजीत सिंह भारत की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवाज आधारित और बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा दे रहे हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे में बातचीत करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें ऐसी तकनीक बनानी चाहिए, जो कमजोर इंटरनेट वाले क्षेत्रों में भी अच्छी तरह काम कर सके।
उनके अनुसार, यह सभी के लिए ज्यादा स्मार्ट और आसानी से उपलब्ध AI की ओर एक बड़ा कदम होगा।
AI टोकन लागत कम करने का वादा
इस सितंबर में पद संभालने के बाद से सिंह लगातार OpenAI की वैश्विक विशेषज्ञता और भारत की विशाल प्रतिभा को एक साथ लाने पर ध्यान दे रहे हैं।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कंपनी के मिशन में भारत का रास्ता ही आगे बढ़ने का तरीका है और आने वाले समय में विशेष रूप से हेल्थकेयर सेक्टर में कई बेहतरीन सहयोग की उम्मीद जताई।
साथ ही उन्होंने डेवलपर्स को भरोसा दिलाया कि AI टोकन की लागत काफी कम की जाएगी, जिससे नए-नए नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हर कोई आधुनिक तकनीक को आसानी से आजमा पाएगा।