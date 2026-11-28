इस सितंबर में पद संभालने के बाद से सिंह लगातार OpenAI की वैश्विक विशेषज्ञता और भारत की विशाल प्रतिभा को एक साथ लाने पर ध्यान दे रहे हैं।

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कंपनी के मिशन में भारत का रास्ता ही आगे बढ़ने का तरीका है और आने वाले समय में विशेष रूप से हेल्थकेयर सेक्टर में कई बेहतरीन सहयोग की उम्मीद जताई।

साथ ही उन्होंने डेवलपर्स को भरोसा दिलाया कि AI टोकन की लागत काफी कम की जाएगी, जिससे नए-नए नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हर कोई आधुनिक तकनीक को आसानी से आजमा पाएगा।