सैकड़ों ठेके के कर्मचारी पढ़ रहे ChatGPT की बातचीत

OpenAI आपके चैट्स में संवेदनशील जानकारियों को छिपाने के लिए एक प्राइवेसी फिल्टर का इस्तेमाल करती है, लेकिन यह हमेशा काम नहीं करता।

शुरुआत में कंपनी ने इस बात को बहुत साफ नहीं बताया था। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी वेबसाइट के एक हिस्से का जिक्र किया, जिसमें लिखा है कि इंसान कुछ कंटेंट की समीक्षा कर सकते हैं।

अगर, आप नहीं चाहते कि आपकी चैट्स का इस्तेमाल सबके लिए मॉडल को बेहतर बनाने में हो तो आप ChatGPT की सेटिंग्स में जाकर 'इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन' वाले विकल्प को बंद कर सकते हैं। यह सेटिंग में एक छोटा-सा बदलाव है।