OpenAI ने लागू किए AI ट्रेनिंग के कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल

इन नए प्रोटोकॉल का मुख्य ध्यान 'फ्रंटियर रिइंफोर्समेंट-लर्निंग ट्रेनिंग' पर है, जिसमें अलाइनमेंट, कंटेनमेंट और मॉनिटरिंग कंट्रोल को शामिल किया गया है।

OpenA चाहती है कि ऑटोमेटेड टूल और मानव समीक्षक दोनों मिलकर RL डाटासेट और एनवायरनमेंट में मौजूद कमजोरियों को खोजें और उनकी जांच करें।

इसके साथ ही, वे इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की कई लेयर बनाने, सैंडबॉक्स और रिसर्च एनवायरनमेंट की बार-बार रेड-टीमिंग करने का भी प्रस्ताव रख रहे हैं। इसी कड़ी में, एनवीडिया ने सोमवार को अपने 'ओपन एजेंट सेफ्टी प्लेटफॉर्म' की घोषणा की है।