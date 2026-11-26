डाटा प्रोसेसिंग के बाद उसे केवल डिलीट करने के बजाय प्राइवेट इंफेरेंस उस दौरान भी जानकारी को सुरक्षित रखता है, जब AI उस पर काम कर रहा होता है।

यह कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग जैसी खास तकनीकों का इस्तेमाल करता है, जिससे प्रॉम्प्ट्स और उनके जवाब कंप्यूटेशन के समय भी छिपे रहते हैं।

प्रॉम्प्ट को भेजे जाने के दौरान एन्क्रिप्ट किया जाता है। यह किसी सुरक्षित जगह पर मॉडल तक पहुंचने से पहले रियल-टाइम सुरक्षा जांच से होकर गुजरता है, जिससे कोई भी जरूरी जानकारी बाहर लीक होने का खतरा काफी कम हो जाता है। अभी यह फीचर प्रीव्यू मोड में है और इसे जल्द ही सभी के लिए जारी करने की तैयारी है।