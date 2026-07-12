OpenAI की ChatGPT को परिवार के बुजुर्गों तक पहुंचाने की तैयारी

35 साल से ज्यादा उम्र के यूजर्स में बढ़ा इस्तेमाल

ChatGPT की लोकप्रियता बदल रही है। अब 35 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जबकि युवा यूजर्स की संख्या थोड़ी कम हुई है।

पिछले 3 महीनों की बात करें तो अमेरिका में 4 में से लगभग एक माता-पिता ने ChatGPT का इस्तेमाल किया। यह पिछले साल के मुकाबले 9 फीसदी ज्यादा है।

चैटबॉट्स की बात करें तो अमेरिकी माता-पिता के बीच जेमिनी 32 फीसदी के साथ सबसे आगे है, वहीं ChatGPT भी 24 फीसदी के साथ पीछे नहीं है।

इससे साफ है कि परिवारों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए OpenAI के पास अभी काफी अवसर हैं।