OpenAI की ChatGPT को परिवार के बुजुर्गों तक पहुंचाने की तैयारी
OpenAI अब ChatGPT को ज्यादा से ज्यादा परिवारों और बुजुर्गों तक पहुंचाना चाहता है। इसी मकसद से कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को में एक उत्पाद प्रबंधक को काम पर रखा है।
यह प्रबंधक माता-पिता और बच्चों की देखभाल करने वाले लोगों के लिए भरोसेमंद नए फीचर्स बनाएगा। इसका लक्ष्य है कि इन यूजर्स के लिए ChatGPT ज्यादा सुरक्षित और काम का टूल बन सके।
35 साल से ज्यादा उम्र के यूजर्स में बढ़ा इस्तेमाल
ChatGPT की लोकप्रियता बदल रही है। अब 35 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जबकि युवा यूजर्स की संख्या थोड़ी कम हुई है।
पिछले 3 महीनों की बात करें तो अमेरिका में 4 में से लगभग एक माता-पिता ने ChatGPT का इस्तेमाल किया। यह पिछले साल के मुकाबले 9 फीसदी ज्यादा है।
चैटबॉट्स की बात करें तो अमेरिकी माता-पिता के बीच जेमिनी 32 फीसदी के साथ सबसे आगे है, वहीं ChatGPT भी 24 फीसदी के साथ पीछे नहीं है।
इससे साफ है कि परिवारों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए OpenAI के पास अभी काफी अवसर हैं।