पेंटागन के साथ समझौते को लेकर OpenAI की हो रही आलोचना, सैम ऑल्टमैन ने किया बचाव

पेंटागन के साथ OpenAI के समझौते से यूजर्स में निराशा हुई है। एक यूजर एडन गोल्ड ने एंथ्रोपिक की AI सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन करते हुए OpenAI के निर्णय की आलोचना की। रेडिट पर 'आप अब एक युद्ध मशीन को प्रशिक्षित कर रहे हैं। रद्द करने का सबूत दिखाइए', 'नैतिकता का पालन करने के कारण एंथ्रोपिक को झटका लगा और सैम ऑल्टमैन ने तुरंत पेंटागन से पैसे ले लिए' शीर्षक वाले पोस्ट वायरल हो गए हैं।

बचाव

ऑल्टमैन ने किया समझौते का बचाव

विरोध के जवाब में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने पेंटागन के साथ कंपनी के समझौते का बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि इसमें एंथ्रोपिक द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से पहले अस्वीकार किए गए उपायों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल हैं। एक ब्लॉग पोस्ट में OpenAI ने अपने अनुबंध की भाषा के अंश साझा किए, जो स्पष्ट रूप से घरेलू निगरानी या ऑटोनॉमस हथियारों के लिए इसके AI मॉडल के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।