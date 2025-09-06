OpenAI ने अपने खर्चे के अनुमान को बढ़ा दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

OpenAI को 2029 तक 10,000 अरब रुपये से ज्यादा व्यय करने की उम्मीद, रिपोर्ट में दावा

क्या है खबर?

दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने 2029 तक खर्चे का अनुमान बढ़ाकर 115 अरब डॉलर (10,120 अरब रुपये) कर दिया है। यह ChatGPT चैटबॉट के लिए AI को मजबूत करने के लिए बढ़ाया है। रिपोर्ट के अनुसार, नया अनुमान कंपनी के पहले के 80 अरब डॉलर (7,040 अरब रुपये) से ज्यादा है। वह इस साल 8 अरब डॉलर (704 अरब रुपये) से ज्यादा खर्च करेगी, जो पहले के अनुमान से लगभग 1.5 अरब डॉलर (132 अरब रुपये) अधिक है।