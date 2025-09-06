OpenAI को 2029 तक 10,000 अरब रुपये से ज्यादा व्यय करने की उम्मीद, रिपोर्ट में दावा
क्या है खबर?
दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने 2029 तक खर्चे का अनुमान बढ़ाकर 115 अरब डॉलर (10,120 अरब रुपये) कर दिया है। यह ChatGPT चैटबॉट के लिए AI को मजबूत करने के लिए बढ़ाया है। रिपोर्ट के अनुसार, नया अनुमान कंपनी के पहले के 80 अरब डॉलर (7,040 अरब रुपये) से ज्यादा है। वह इस साल 8 अरब डॉलर (704 अरब रुपये) से ज्यादा खर्च करेगी, जो पहले के अनुमान से लगभग 1.5 अरब डॉलर (132 अरब रुपये) अधिक है।
व्यय अनुमान
अगले साल दोगुना हो जाएगा व्यय अनुमान
द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का नकदी व्यय अगले साल दोगुना से अधिक होकर 17 अरब डॉलर (1,496 अरब रुपये) से अधिक हो जाएगा, जो पूर्वानुमान से 10 अरब डॉलर (880 अरब रुपये) अधिक है। 2027 में यह 35 अरब डॉलर (3080) और 2028 में 45 अरब डॉलर (3,960 अरब रुपये) होगा। बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के लिए OpenAI तकनीक को मजबूत करने के लिए स्वयं के डाटा सेंटर सर्वर चिप्स और सुविधाएं विकसित करेगी।
साझेदारी
कंपनी करेगी AI चिप का उत्पादन
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया है कि ChatGPT निर्माता अगले साल अमेरिकी सेमीकंडक्टर दिग्गज ब्रॉडकॉम के साथ साझेदारी में अपनी पहली AI चिप का उत्पादन करने के लिए तैयार है। उसकी योजना इसे ग्राहकों को उपलब्ध कराने के बजाय आंतरिक रूप से उपयोग करने की है। कंपनी ने जुलाई में ओरेकल के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करते हुए 4.5 गीगावाट की डाटा सेंटर क्षमता की योजना बनाई, जो उसकी स्टारगेट पहल पर आधारित है।