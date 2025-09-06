गूगल जेमिनी का बच्चों की सुरक्षा के लिए आकलन किया गया है (तस्वीर: एक्स/@thealexbanks)

गूगल जेमिनी को किशोरों के लिए बताया उच्च जोखिम, सुरक्षा आकलन में दावा

क्या है खबर?

मीडिया और तकनीक की रेटिंग और समीक्षा देने वाली कॉमन सेंस मीडिया ने सुरक्षा आकलन में गूगल के जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स को बच्चों और किशाेरों के लिए उच्च जोखिम वाला बताया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर काम करने वाली संस्था ने पाया कि जेमिनी बच्चों को स्पष्ट रूप से बताता है कि वह एक कंप्यूटर है, दोस्त नहीं। यह भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्तियों में भ्रमपूर्ण सोच और मनोविकृति को बढ़ावा देने में मदद करता है।