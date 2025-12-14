LOADING...
OpenAI के कर्मचारियों को अब जल्दी मिलेगी इक्विटी, जानिए क्यों बदल रही नीति 
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 14, 2025
10:25 am
क्या है खबर?

OpenAI प्रतिभाओं के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी नीतियों में बदलाव कर रही है। कर्मचारियों को हिस्सेदारी पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, वह उस नीति को खत्म कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने काम करने के बाद ही इक्विटी प्राप्त होती थी। यह कदम अप्रैल में नए कर्मचारियों के लिए वेस्टिंग अवधि को उद्योग मानक 12 महीने से घटाकर 6 महीने करने के बाद उठाया गया है।

फायदा 

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, OpenAI के एप्लिकेशन प्रमुख फिजी सिमो ने पिछले सप्ताह बताया कि यह बदलाव नए कर्मचारियों को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे उन्हें शेयरों का पहला हिस्सा मिलने से पहले नौकरी से निकाले जाने की चिंता नहीं होगी और वे कंपनी की तरफ आकर्षित होंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एलन मस्क की xAI ने भी इसी तरह का बदलाव किया था।

कारण 

इस कारण किया बदलाव 

नए कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने के लिए बनाए प्रतिबंधों को शिथिल करने का निर्णय AI उद्योग में शीर्ष तकनीकी प्रतिभा के लिए चल रही प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। आमतौर पर नए कर्मचारियों के लिए एक साल की वेस्टिंग अवधि रखती हैं। इससे उन्हें उन कर्मचारियों को स्टॉक न देना पड़े, जो जल्दी कंपनी छोड़ देते हैं या अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी कंपनियाें अधिक वेतन पैकेज पेशकश के कारण उन्हें नीति बदलनी पड़ रही है।

