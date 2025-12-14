OpenAI कर्मचारियों के लिए इक्विटी देने के लिए नीति में बदलाव कर रही है

OpenAI के कर्मचारियों को अब जल्दी मिलेगी इक्विटी, जानिए क्यों बदल रही नीति

क्या है खबर?

OpenAI प्रतिभाओं के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी नीतियों में बदलाव कर रही है। कर्मचारियों को हिस्सेदारी पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, वह उस नीति को खत्म कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने काम करने के बाद ही इक्विटी प्राप्त होती थी। यह कदम अप्रैल में नए कर्मचारियों के लिए वेस्टिंग अवधि को उद्योग मानक 12 महीने से घटाकर 6 महीने करने के बाद उठाया गया है।