OpenAI डेवडे 2026 सैम ऑल्टमैन करेंगे AI अपडेट्स का खुलासा
टेक्नोलॉजी
OpenAI डेवडे 2026 मंगलवार (29 सितंबर) को सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है। इस इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया के नए विकास पर रोशनी डाली जाएगी।
यहां उत्पादों के डेमो दिखाए जाएंगे, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन का खास कीनोट भाषण भी होगा।
यह भाषण भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। आप कीनोट भाषण को ऑनलाइन लाइवस्ट्रीम के जरिए देख सकते हैं।
GPT-6 सोल के अपडेट्स पर होगी नजर
इवेंट के दौरान 'ओ' एजेंट्स को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। ये ऐसे AI टूल्स होते हैं, जो अपने आप काम करते हैं। साथ ही GPT-6 सोल के नए अपडेट्स पर भी सबकी नजर रहेगी।
नए ChatGPT प्रोमैक्स प्लान की भी चर्चा हो रही है, जिसकी कीमत हर महीने 500 डॉलर (करीब 47,000 रुपये) होगी।