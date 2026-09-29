OpenAI डेवडे 2026 सैम ऑल्टमैन करेंगे AI अपडेट्स का खुलासा

OpenAI डेवडे 2026 मंगलवार (29 सितंबर) को सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है। इस इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया के नए विकास पर रोशनी डाली जाएगी।

यहां उत्पादों के डेमो दिखाए जाएंगे, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन का खास कीनोट भाषण भी होगा।

यह भाषण भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। आप कीनोट भाषण को ऑनलाइन लाइवस्ट्रीम के जरिए देख सकते हैं।