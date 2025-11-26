ChatGPT पर एक किशोर को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा चलाया जा रहा है

OpenAI ने ChatGPT पर लगे आरोपों का किया बचाव, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

OpenAI ने ChatGPT पर एक 16 वर्षीय किशोर को आत्महत्या के लिए प्रशिक्षित करने का आरोप लगाते हुए दायर मुकदमे के खिलाफ अपना बचाव किया है। उसने कहा है कि चैटबॉट ने किशोर को 100 से अधिक बार मदद मांगने का निर्देश दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप ने कैलिफोर्निया के हाई स्कूल के छात्र एडम राइन की मौत को 'एक त्रासदी' बताया और कहा कि चैट हिस्ट्री पढ़ने से पता चलता है कि उसकी मौत चैटबॉट के कारण नहीं हुई।"