गूगल मीट हुआ डाउन (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल मीट हुआ डाउन, यूजर्स नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:25 pm Nov 26, 202512:25 pm

क्या है खबर?

गूगल के स्वामित्व वाला ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म गूगल मीट आज बड़े आउटेज का सामना कर रहा है। गूगल मीट के डाउन होने के कारण बड़ी संख्या में यूजर्स ने समस्या की रिपोर्ट की है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, दोपहर 12 बजे के करीब 1,500 से अधिक यूजर्स ने बताया कि वे गूगल मीट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे मीटिंग, क्लास और वर्क कॉल्स पर बड़ा असर पड़ा है।