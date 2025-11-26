गूगल मीट हुआ डाउन, यूजर्स नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग
क्या है खबर?
गूगल के स्वामित्व वाला ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म गूगल मीट आज बड़े आउटेज का सामना कर रहा है। गूगल मीट के डाउन होने के कारण बड़ी संख्या में यूजर्स ने समस्या की रिपोर्ट की है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, दोपहर 12 बजे के करीब 1,500 से अधिक यूजर्स ने बताया कि वे गूगल मीट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इससे मीटिंग, क्लास और वर्क कॉल्स पर बड़ा असर पड़ा है।
समस्या
यूजर्स को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?
रिपोर्ट करने वाले यूजर्स में से 67 प्रतिशत ने बताया है कि उन्हें वेबसाइट पर सबसे ज्यादा समस्या दिख रही है, जहां गूगल मीट खुल ही नहीं रहा। वहीं 31 प्रतिशत यूजर्स ने सर्वर कनेक्शन से जुड़ी दिक्कतें बताई हैं, जिसमें मीटिंग से बार-बार डिस्कनेक्ट होना शामिल है। इसके अलावा, 1 प्रतिशत यूजर्स को वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, जिससे कॉल के दौरान स्क्रीन बार-बार फ्रीज हो रही है।
अन्य
कंपनी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं
गूगल मीट के आउटेज को लेकर कंपनी की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस समस्या से सबसे अधिक डेस्कटॉप यूजर्स प्रभावित हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार अपनी दिक्कतें साझा कर रहे हैं और इसमें जल्द से जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि यह आउटेज भारत तक सीमित है या कई देशों में देखने को मिल रहा है।