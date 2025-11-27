OpenAI के डाटा पर साइबर हमला, ChatGPT यूजर्स की जानकारी हुई लीक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने बताया है कि उसकी थर्ड-पार्टी डाटा एनालिटिक्स कंपनी मिक्सपैनल पर साइबर हमला हुआ है, जिसके कारण API प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स का सीमित डाटा लीक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना मिक्सपैनल के सिस्टम में हुई और OpenAI या ChatGPT के सिस्टम में कोई ब्रीच नहीं पाया गया। कंपनी को 25 नवंबर को इसकी सूचना मिली और तुरंत प्रभावित डाटा की जांच की गई।

लीक कौन-सा डाटा हुआ लीक? OpenAI ने कहा कि इस घटना में केवल गैर-संवेदनशील प्रोफाइल डाटा ही सामने आया है। इसमें API अकाउंट पर लिखा नाम, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, लगभग लोकेशन जैसे शहर-राज्य, इस्तेमाल किया गया ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, कुछ रेफर करने वाली वेबसाइटें और यूजर IDs भी इस डाटा में मौजूद थीं। कंपनी ने जोर देकर कहा कि पासवर्ड, चैट हिस्ट्री, API की, पेमेंट जानकारी और सरकारी ID जैसी कोई संवेदनशील चीज लीक नहीं हुई है।

कार्रवाई OpenAI की कार्रवाई और कदम OpenAI ने मिक्सपैनल को अपनी प्रोडक्शन सर्विस से हटा दिया और सभी प्रभावित यूजर्स तथा संगठनों को सीधे नोटिफाई करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह अपने सभी पार्टनर्स और वेंडर्स की बड़ी सुरक्षा समीक्षा कर रही है और भविष्य में और कड़े सिक्योरिटी नियम लागू करेगी। OpenAI ने जोर दिया कि भरोसा, सिक्योरिटी और प्राइवेसी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी कदम उठा रहा है।

