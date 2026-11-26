मैट्रिक्स गुणा AI के पीछे की एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया है। यह आपके पसंदीदा AI चैटबॉट को चलाने से लेकर वैज्ञानिक शोध में डाटा का विश्लेषण करने तक हर जगह काम आती है।

OpenAI की यह नई खोज आखिरकार इन AI सिस्टम को ज्यादा तेज और असरदार बना सकती है, भले ही इसके असल दुनिया में दिखने वाले बदलावों में अभी थोड़ा वक्त लगे।

साथ ही यह बात भी सामने आती है कि AI ने उन मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में कितनी प्रगति कर ली है, जिनसे इंसान पीढ़ियों से जूझते आ रहे थे।