OpenAI के AI ने मैट्रिक्स गुणा का सबसे तेज रास्ता खोजा
OpenAI का दावा है कि उसके मॉडल ने मैट्रिक्स (संख्याओं के बड़े ग्रिड) को गुणा करने का सबसे तेज तरीका ढूंढ लिया है और इस काम की नई सीमा 2.25 तय की है।
उनके AI ने इस नई सीमा 2.25 का पता लगाकर कंपनी की पिछली खोज को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसे 2 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था और जिसकी सबसे अच्छी सीमा 2.371177 थी।
यह उपलब्धि मैट्रिक्स गुणा की जटिलता के लिए एक नया गणितीय बेंचमार्क स्थापित करती है।
नई खोज AI सिस्टम को बना सकती है तेज
मैट्रिक्स गुणा AI के पीछे की एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया है। यह आपके पसंदीदा AI चैटबॉट को चलाने से लेकर वैज्ञानिक शोध में डाटा का विश्लेषण करने तक हर जगह काम आती है।
OpenAI की यह नई खोज आखिरकार इन AI सिस्टम को ज्यादा तेज और असरदार बना सकती है, भले ही इसके असल दुनिया में दिखने वाले बदलावों में अभी थोड़ा वक्त लगे।
साथ ही यह बात भी सामने आती है कि AI ने उन मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में कितनी प्रगति कर ली है, जिनसे इंसान पीढ़ियों से जूझते आ रहे थे।