OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने बनाई AI पावर प्लांट बनाने की योजना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन वर्तमान में एक AI पावर प्लांट बनाने की योजना बना रहे हैं। उनका लक्ष्य हर हफ्ते 1 गीगावाट AI इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। यह लगभग 8.76 लाख घरों की सालभर की बिजली के बराबर है। ऑल्टमैन मानते हैं कि इसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी और शानदार तकनीकी परियोजनाओं में से एक हो सकती है।

निवेश योजना की लागत और निवेश इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए बड़ी राशि का निवेश होना तय है। एनवीडिया ने OpenAI में लगभग 8,800 अरब रुपये का निवेश किया है, जिससे लगभग 10 गीगावाट के AI डाटा केंद्रों तक पहुंच मिली। स्टारगेट पहल के तहत ओरेकल और सॉफ्टबैंक के साथ मिलकर 500 अरब डॉलर (अरब 44,000 अरब रुपये) की संयुक्त परियोजना बनाई गई है। यह निवेश अमेरिका में विशाल AI सुपर-हब बनाने और तकनीक को पहले कभी न देखे पैमाने पर लागू करने में मदद करेगा।

चुनौती ऊर्जा और संचालन की चुनौती हर हफ्ते एक गीगावाट बिजली देना आसान नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा ग्रिड इस तरह की मांग को पूरी तरह संभालने में सक्षम नहीं है। इसमें सिर्फ सर्वर और कूलिंग सिस्टम नहीं, बल्कि स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली सुनिश्चित करना भी शामिल है। यह चुनौती सिलिकॉन वैली की महत्वाकांक्षी AI परियोजनाओं के लिए बड़ी बाधा हो सकती है और इसे हल करना अत्यंत जरूरी है, ताकि सिस्टम लगातार सुरक्षित रूप से चल सके।