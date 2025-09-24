कंपनी का उद्देश्य यह है कि भाषा की वजह से बातचीत में बाधा न आए

व्हाट्सऐप में किसी मैसेज को तुरंत ट्रांसलेट कैसे करें? यहां जानिए तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:24 am Sep 24, 202511:24 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया अनुवाद फीचर पेश किया है। यह सुविधा सभी प्लेटफॉर्म पर धीरे-धीरे उपलब्ध हो रही है। नया फीचर यूजर्स को किसी भी मैसेज का अपनी पसंदीदा भाषा में अनुवाद देखने की सुविधा देता है। कंपनी का उद्देश्य यह है कि भाषा की वजह से बातचीत में बाधा न आए। यह 3 अरब से अधिक यूजर्स को भाषा संबंधी बाधाओं को आसानी से तोड़ने में मदद करेगा।