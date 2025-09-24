व्हाट्सऐप में किसी मैसेज को तुरंत ट्रांसलेट कैसे करें? यहां जानिए तरीका
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया अनुवाद फीचर पेश किया है। यह सुविधा सभी प्लेटफॉर्म पर धीरे-धीरे उपलब्ध हो रही है। नया फीचर यूजर्स को किसी भी मैसेज का अपनी पसंदीदा भाषा में अनुवाद देखने की सुविधा देता है। कंपनी का उद्देश्य यह है कि भाषा की वजह से बातचीत में बाधा न आए। यह 3 अरब से अधिक यूजर्स को भाषा संबंधी बाधाओं को आसानी से तोड़ने में मदद करेगा।
तरीका
फीचर का उपयोग कैसे करें?
व्हाट्सऐप पर मैसेज ट्रांसलेट करने के लिए किसी मैसेज पर लंबे समय तक दबाकर 'ट्रांसलेट' विकल्प चुनें और फिर वह भाषा चुनें, जिसमें आप अनुवाद देखना चाहते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स पूरे चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक अनुवाद भी सक्षम कर सकते हैं। वर्तमान में 19 से अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। कंपनी भविष्य में और भाषाओं के लिए अनुवाद समर्थन बढ़ाने की योजना बना रही है।
खासियत
अनुवाद सुविधा की खासियत
व्हाट्सऐप का यह न्य फीचर वन-ऑन-वन चैट, ग्रुप चैट और चैनल अपडेट में काम करता है। एंड्रॉयड यूजर्स पूरे चैट थ्रेड के लिए ऑटोमैटिक अनुवाद सक्षम कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आने वाले सभी मैसेज भी चुनी हुई भाषा में दिखेंगे। सबसे खास बात यह है कि सभी अनुवाद सीधे यूजर के डिवाइस पर होते हैं, जिससे व्हाट्सऐप तक डाटा नहीं जाता और बातचीत पूरी तरह सुरक्षित रहती है।