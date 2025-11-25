OpenAI पर सोरा ऐप के लिए कैमियो शब्द इस्तेमाल करने पर लगी रोक, जानिए मामला
क्या है खबर?
अमेरिका की संघीय अदालत ने OpenAI को अपने वीडियो जनरेशन टूल सोरा में कैमियो या केमियो और कैमियोवीडियो जैसे मिलते-जुलते शब्दों का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला सेलिब्रिटी वीडियो खरीदने वाले प्लेटफॉर्म कैमियो की ओर से ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए ChatGPT निर्माता पर मुकदमा दायर करने के बाद आया है। आदेश 22 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा को स्थायी होगी या नहीं, यह तय करने के लिए 19 दिसंबर को सुनवाई होनी है।
बयान
फैसले को लेकर कंपनियों ने क्या कहा?
कैमियो के CEO स्टीवन गैलानिस ने कहा, "फैसला OpenAI द्वारा कैमियो ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके पैदा किए भ्रम से उपभोक्ताओं को बचाने की जरूरत को दर्शाता है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि AI कंपनी उन्हें और नुकसान से बचाने के लिए उनके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल हमेशा के लिए बंद कर देगा। OpenAI के प्रवक्ता ने कहा है, "इस दावे से असहमत हैं कि कोई भी कैमियो शब्द पर स्वामित्व का दावा कर सकता है और हम अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।"
मामला
क्याें खड़ा हुआ था विवाद?
यह विवाद सोरा ऐप में एक फीचर का नाम कैमियो रखे जाने के बाद खड़ा हुआ। यह फीचर यूजर्स, पालतू जानवरों या वस्तुओं की समानताएं कैमियो के रूप में बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी ओर, पर्सनलाइज्ड वीडियो प्लेटफॉर्म कैमियो की स्थापना 2017 में हुई थी। उसने सोरा पर अपने ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए 28 अक्टूबर को कैलिफोर्निया की अदालत में मुकदमा दायर कर इस नाम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग की है।