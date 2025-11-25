OpenAI को सोरा ऐप के लिए कैमियो शब्द इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

OpenAI पर सोरा ऐप के लिए कैमियो शब्द इस्तेमाल करने पर लगी रोक, जानिए मामला

क्या है खबर?

अमेरिका की संघीय अदालत ने OpenAI को अपने वीडियो जनरेशन टूल सोरा में कैमियो या केमियो और कैमियोवीडियो जैसे मिलते-जुलते शब्दों का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला सेलिब्रिटी वीडियो खरीदने वाले प्लेटफॉर्म कैमियो की ओर से ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए ChatGPT निर्माता पर मुकदमा दायर करने के बाद आया है। आदेश 22 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा को स्थायी होगी या नहीं, यह तय करने के लिए 19 दिसंबर को सुनवाई होनी है।