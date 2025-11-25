अमेजन ने पेश किया दुनिया का सबसे तेज सैटेलाइट इंटरनेट एंटीना, जानिए कितनी है डाउनलोड स्पीड
क्या है खबर?
अमेजन ने लियो नामक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए अपने पहले एंटीना के रूप में लियो अल्ट्रा से पर्दा उठा दिया है। यह डिवाइस व्यावसायिक और सरकारी ग्राहकों के लिए है। अगले साल होने वाले व्यावसायिक रोलआउट से पहले इसे एक निजी पूर्वावलोकन के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि लियो अल्ट्रा उत्पादन में सबसे तेज ग्राहक टर्मिनल है, जो एक साथ 1Gbps तक की डाउनलोड और 400Mbps तक की अपलोड स्पीड देता है।
योजना
2 छोटे एंटीना भी लॉन्च करने की योजना
लियो अल्ट्रा एंटीना का आकार 20x30 इंच है और यह निजी नेटवर्किंग सर्विसेज, अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और अन्य क्लाउड नेटवर्क से सीधे कनेक्शन प्रदान करता है। अमेजन इस एंटीना के 2 छोटे वर्जन भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इनमें से एक 11-इंच प्रो मॉडल है, जो 400Mbps तक की डाउनलोडिंग सपोर्ट करेगा और दूसरा 7-इंच स्क्वायर नैनो वर्जन है, जो 100Mbps तक की स्पीड प्रदान कर सकता है।
तुलना
स्टारलिंक की तुलना में बेहतर है प्रदर्शन
अमेजन का लियो अल्ट्रा, स्टारलिंक के व्यावसायिक प्लान की तुलना में ज्यादा बैंडविड्थ प्रदान करता है, जो 400Mbps तक के डाउनलोड स्पीड का सपोर्ट करता है। स्पेस-X के आगामी V3 स्टारलिंक उपग्रह से 1Tbps तक की स्पीड का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। सितंबर में अमेजन के एक कार्यकारी ने कहा था कि प्रारंभिक उपग्रह तैनाती के बाद आंतरिक प्रदर्शन परीक्षण उम्मीदों से अधिक रहा, जिसमें डाउनलिंक गति 1.8 Gbps तक पहुंच गई और अपलिंक 450 Mbps तक पहुंच गई।