अमेजन ने लियो अल्ट्रा सैटेलाइट इंटरनेट एंटीना पेश किया है (तस्वीर: अमेजन)

अमेजन ने पेश किया दुनिया का सबसे तेज सैटेलाइट इंटरनेट एंटीना, जानिए कितनी है डाउनलोड स्पीड

क्या है खबर?

अमेजन ने लियो नामक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए अपने पहले एंटीना के रूप में लियो अल्ट्रा से पर्दा उठा दिया है। यह डिवाइस व्यावसायिक और सरकारी ग्राहकों के लिए है। अगले साल होने वाले व्यावसायिक रोलआउट से पहले इसे एक निजी पूर्वावलोकन के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि लियो अल्ट्रा उत्पादन में सबसे तेज ग्राहक टर्मिनल है, जो एक साथ 1Gbps तक की डाउनलोड और 400Mbps तक की अपलोड स्पीड देता है।