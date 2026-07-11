OpenAI की ऐप प्रमुख फिजी सिमो ने गंभीर बीमारी के कारण छोड़ा पद

फेसबुक की सलाह नहीं मानने का अफसोस

फिजी सिमो की सेहत से जुड़ी परेशानियां तब शुरू हुई थीं, जब वे फेसबुक में काम कर रही थीं। उन्होंने फेसबुक में करीब एक दशक तक काम किया।

चिकित्सकों ने उन्हें काम धीमा करने की सलाह दी थी और फेसबुक ने उन्हें एक साल की मेडिकल लीव भी ऑफर की थी, लेकिन इसके बावजूद वह काम करती रहीं।

आज जब वे पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें मार्क जुकरबर्ग की वह सलाह याद आती है, जिसमें उन्होंने 'लॉन्ग गेम खेलने' के लिए कहा था। सिमो को अफसोस है कि उन्होंने उस सलाह पर ध्यान नहीं दिया।

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने उनके इस फैसले को 'बहुत दुखद' बताया है। उन्होंने फिजी सिमो के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है।