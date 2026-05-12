OpenAI ने की डेब्रेक मॉडल पेश किया है

OpenAI ने की डेब्रेक मॉडल की घोषणा, क्लाउड मिथोस को देगा टक्कर

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस की टक्कर में अब OpenAI भी ऐसा ही शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल डेब्रेक मॉडल की घोषणा की है। AI स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कहा, "कंपनी डेब्रेक लॉन्च कर रहा है, जो साइबर सुरक्षा को गति देने और सॉफ्टवेयर को लगातार सुरक्षित करने का हमारा प्रयास है।" यह कंपनी के मौजूदा AI मॉडल और कोडेक्स की एजेंटिक क्षमताओं को जोड़ता है, जो इसका कोडिंग एजेंट है।