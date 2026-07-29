OpenAI अगले साल उतारेगी बिना स्क्रीन वाला AI स्पीकर और फोन

यह छोटा स्पीकर एक AI असिस्टेंट की तरह काम करेगा। इसमें एक कैमरा लगा होगा, जो आस-पास के माहौल को समझेगा और यह OpenAI के GPT-लाइव मॉडल पर चलेगा।

यह स्पीकर स्मार्ट होम से जुड़े काम करेगा, सवालों के जवाब देगा, संगीत सुनाएगा और आपके साथ और भी बेहतर तरीके से घुलमिल जाएगा। इसकी कीमत करीब 200 से 300 डॉलर (करीब 19,000-28,000 रुपये) रहने की उम्मीद है।

इसके अलावा एक फोन भी आएगा, जिसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आपके आस-पास के माहौल को समझकर आपको बिना किसी रुकावट के शानदार अनुभव दे सके।

इसमें मीडियाटेक के डाइमेंशन 9600 चिप का खास वर्जन और बेहतर कैमरे इस्तेमाल होंगे। दोनों ही प्रोजेक्ट 2027 में आने के लिए तय हैं।