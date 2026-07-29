OpenAI अगले साल उतारेगी बिना स्क्रीन वाला AI स्पीकर और फोन
OpenAI अब हार्डवेयर के क्षेत्र में कदम रख रही है। कंपनी डिजाइनर जॉनी आईव के साथ मिलकर 2027 की शुरुआत तक एक बिना स्क्रीन वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्पीकर लॉन्च करने की तैयारी में है।
इसके साथ ही, 2027 की पहली छमाही में एक स्मार्ट, AI-आधारित फोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की भी योजना है।
इसका मकसद यह है कि ऐसे डिवाइस बनाए जाएं, जो AI की मदद से आपसे नए तरीकों से जुड़ सकें।
GPT-लाइव मॉडल पर चलेगा स्पीकर
यह छोटा स्पीकर एक AI असिस्टेंट की तरह काम करेगा। इसमें एक कैमरा लगा होगा, जो आस-पास के माहौल को समझेगा और यह OpenAI के GPT-लाइव मॉडल पर चलेगा।
यह स्पीकर स्मार्ट होम से जुड़े काम करेगा, सवालों के जवाब देगा, संगीत सुनाएगा और आपके साथ और भी बेहतर तरीके से घुलमिल जाएगा। इसकी कीमत करीब 200 से 300 डॉलर (करीब 19,000-28,000 रुपये) रहने की उम्मीद है।
इसके अलावा एक फोन भी आएगा, जिसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आपके आस-पास के माहौल को समझकर आपको बिना किसी रुकावट के शानदार अनुभव दे सके।
इसमें मीडियाटेक के डाइमेंशन 9600 चिप का खास वर्जन और बेहतर कैमरे इस्तेमाल होंगे। दोनों ही प्रोजेक्ट 2027 में आने के लिए तय हैं।