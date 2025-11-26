OpenAI ने ChatGPT में वॉयस मोड को मुख्य इंटरफेस में जोड़ा, अब चैट करना होगा आसान

OpenAI ने ChatGPT में वॉयस मोड को मुख्य इंटरफेस में जोड़ा, अब चैट करना होगा आसान
क्या है खबर?
OpenAI ने अपने लोकप्रिय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT में वॉयस मोड को मुख्य टेक्स्ट इंटरफेस के साथ जोड़ दिया है। इससे 2 अलग-अलग मोड के बीच स्विच करने के बजाय यूजर अब किसी भी चैट के अंदर आसानी से बात करना शुरू कर सकते हैं और प्रतिक्रियाओं को रियल टाइम में टेक्स्ट, ऑडियो या विजुअल के रूप में देख सकते हैं। ChatGPT वॉयस अब आपके बोलते समय मैप के नतीजे दिखा सकता है, जो पहले संभव नहीं था।
विकल्प
पुराने इंटरफेस पर बने रहने का भी विकल्प
इंटरफेस अपग्रेड से अब बातचीत का पूरा ट्रांसक्रिप्ट चैट विंडो में भी दिखाई देता है, जिससे पीछे स्क्रॉल करना, विवरण देखना या पढ़ने और सुनने के बीच सहजता से स्विच करना आसान हो जाता है। ऐसे यूजर जो अभी भी पूरी तरह ऑडियो अनुभव पसंद करते हैं, उनके लिए OpenAI ने पिछले वॉयस-ओनली पर वापस जाने का विकल्प शामिल किया है। ऐप सेटिंग्स में एक टॉगल आपको क्लासिक लेआउट पर वापस जाने की सुविधा देता है।
उपलब्धता
कौनसे यूजर उठा सकेंगे फायदा?
यह अपडेट मोबाइल और वेब पर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आपका ऐप अपडेट हो जाने पर ChatGPT वॉयस सीधे चैट विंडो के अंदर काम करता है, जिससे मोड बदले बिना ही बातचीत करना आसान हो जाता है। इस अपडेट से पहले आपको एक अलग स्क्रीन पर ले जाया जाता था, जहां आप एक एनिमेटेड नीले गोले (वॉयस मोड) के साथ बातचीत करते थे। उस स्क्रीन में एक म्यूट बटन और लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने का विकल्प भी था।