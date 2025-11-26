ChatGPT वॉयस का उपयोग करने के लिए अब मोड बदलने की जरूरत नहीं होगी

OpenAI ने ChatGPT में वॉयस मोड को मुख्य इंटरफेस में जोड़ा, अब चैट करना होगा आसान

क्या है खबर?

OpenAI ने अपने लोकप्रिय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT में वॉयस मोड को मुख्य टेक्स्ट इंटरफेस के साथ जोड़ दिया है। इससे 2 अलग-अलग मोड के बीच स्विच करने के बजाय यूजर अब किसी भी चैट के अंदर आसानी से बात करना शुरू कर सकते हैं और प्रतिक्रियाओं को रियल टाइम में टेक्स्ट, ऑडियो या विजुअल के रूप में देख सकते हैं। ChatGPT वॉयस अब आपके बोलते समय मैप के नतीजे दिखा सकता है, जो पहले संभव नहीं था।