हैक हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कैसे करें?

अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग हर साल इस तरह की समस्या झेलते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को वापस पाने के लिए आसान रिकवरी विकल्प देती है। इन विकल्पों को सही तरीके से समझकर आप जल्दी से अपना अकाउंट फिर से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना ईमेल चेक करना चाहिए, जहां इंस्टाग्राम अक्सर सिक्योरिटी से जुड़े मैसेज भेजता है।

रिकवरी लॉगिन लिंक से रिकवरी अगर आपका ईमेल नहीं बदला है, तो इंस्टाग्राम आपको ईमेल में 'सिक्योर माय अकाउंट' का ऑप्शन दे सकता है। अगर यह मदद नहीं करता, तो आप लॉगिन लिंक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए इंस्टाग्राम की लॉगिन स्क्रीन पर "गेट हेल्प लॉगिंग इन' चुनें, फिर अपना ईमेल, यूजरनेम या फोन नंबर डालें। इंस्टाग्राम आपको ईमेल या SMS भेजेगा, जिसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट का एक्सेस वापस पा सकते हैं।

वेरिफिकेशन सिक्योरिटी कोड और पहचान वेरिफिकेशन अगर लॉगिन लिंक काम न करे, तो आप सिक्योरिटी कोड या सपोर्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आपसे पहचान की पुष्टि करेगा। अगर आपके अकाउंट में आपकी फोटो नहीं हैं, तो इंस्टाग्राम आपसे साइन-अप ईमेल और डिवाइस की जानकारी मांगेगा। अगर फोटो हैं, तो आपको एक वीडियो सेल्फी रिकॉर्ड करनी होगी। इस वीडियो से इंस्टाग्राम चेक करता है कि अकाउंट सही व्यक्ति का है, और यह वीडियो 30 दिनों के अंदर डिलीट कर दी जाती है।