OpenAI ने ChatGPT में पेश किया ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट फीचर, जानिए क्या करेगा काम

विशेषज्ञों का कहना है कि 'ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट' सेट करना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही निराश महसूस कर रहा है, उसके लिए यह मुश्किल हो सकता है।

मनोवैज्ञानिक जेनिफर लॉकमैन कहती हैं, "शोध हमें बताते हैं कि मानवीय जुड़ाव और अपनापन उन लोगों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। इसलिए, किसी भी तरह से अगर, हम वास्तविक लोगों से जुड़ने को बढ़ावा दे सकते हैं तो सिद्धांत रूप में यह एक अच्छी सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है।"

OpenAI इस फीचर को और बेहतर बनाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जरूरत पड़ने पर यह लोगों को वाकई अपनों से जोड़ने में सहायक हो।