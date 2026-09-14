14 सितंबर को चंद्रमा के पीछे दिखेगा अद्भुत नजारा

यह पूरा नजारा सुबह 9:26 बजे से दोपहर 1:42 बजे तक UTC समय के अनुसार चलेगा। भारत में यह शाम 2:56 बजे से रात 7:12 बजे तक दिखेगा।

अमेरिका में रहने वाले लोग भले ही पूरी घटना न देख पाएं, लेकिन वे शुक्र और चंद्रमा को एक-दूसरे के बेहद करीब देख पाएंगे।

भले ही यह दिन का समय होगा, शुक्र ग्रह चमक के मामले में इतना तेज होता है कि साफ मौसम में उसे आसानी से देखा जा सकता है।

दूरबीन से देखने पर यह नजारा और भी साफ दिखाई देगा, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दूरबीन को कभी भी सूरज की तरफ नहीं करना चाहिए।