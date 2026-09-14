14 सितंबर को चंद्रमा के पीछे दिखेगा अद्भुत नजारा
खगोल प्रेमियों के लिए 14 सितंबर का दिन खास होने वाला है। इस दिन शुक्र ग्रह, चंद्रमा के पीछे छिप जाएगा। इस दुर्लभ खगोलीय घटना को चंद्र गुप्तता (लूनर ऑकल्टेशन) कहा जाता है।
अगर आप यूरोप, अफ्रीका या एशिया के कुछ हिस्सों में हैं तो आपको यह अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। आप शुक्र को चंद्रमा के किनारे से गुजरते हुए देखेंगे और फिर वह दिन के उजाले में ही कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा।
ऐसे अच्छे से दिखेगा यह दृश्य
यह पूरा नजारा सुबह 9:26 बजे से दोपहर 1:42 बजे तक UTC समय के अनुसार चलेगा। भारत में यह शाम 2:56 बजे से रात 7:12 बजे तक दिखेगा।
अमेरिका में रहने वाले लोग भले ही पूरी घटना न देख पाएं, लेकिन वे शुक्र और चंद्रमा को एक-दूसरे के बेहद करीब देख पाएंगे।
भले ही यह दिन का समय होगा, शुक्र ग्रह चमक के मामले में इतना तेज होता है कि साफ मौसम में उसे आसानी से देखा जा सकता है।
दूरबीन से देखने पर यह नजारा और भी साफ दिखाई देगा, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दूरबीन को कभी भी सूरज की तरफ नहीं करना चाहिए।