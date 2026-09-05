एंड्रॉइड पर जेमिनी के लिए मिनिमाइज फीचर पेश किया, स्क्रीन पर दिखेगा बबल

जेमिनी के ऊपर दिख रहे 'मिनिमाइज' बटन पर टैप करने से यह एक छोटे बबल में बदल जाएगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं या हटा भी सकते हैं।

वापस खोलने के लिए बस बबल पर टैप करें और इसे फिर से छिपाने के लिए बबल के बाहर टैप कर दें। हालांकि, एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें अभी एक बग है, जिसकी वजह से बबल हमेशा स्क्रीन के नीचे दाईं ओर रीसेट हो जाता है।

यह उन लोगों के लिए थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, जिन्हें चीजें अपनी तय जगह पर रखना पसंद है। फिर भी, एंड्रॉइड 17 यूजर्स के लिए यह अपनी स्क्रीन पर जगह घेरे बिना जेमिनी को हमेशा पास रखने का एक आसान तरीका है।