एंड्रॉइड पर जेमिनी के लिए मिनिमाइज फीचर पेश किया, स्क्रीन पर दिखेगा बबल
एंड्रॉइड पर जेमिनी ने अब एक नया मिनिमाइज फीचर पेश किया है। इसकी मदद से आप ओवरले को छोटा करके एक तैरते हुए बबल में बदल सकते हैं।
इससे आप बिना अपनी चैट या काम की जगह खोए ऐप्स के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसका मुख्य मकसद मल्टीटास्किंग को पहले से ज्यादा आसान और झंझट-मुक्त बनाना है।
नीचे दाईं ओर रीसेट हो जाता है बबल
जेमिनी के ऊपर दिख रहे 'मिनिमाइज' बटन पर टैप करने से यह एक छोटे बबल में बदल जाएगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं या हटा भी सकते हैं।
वापस खोलने के लिए बस बबल पर टैप करें और इसे फिर से छिपाने के लिए बबल के बाहर टैप कर दें। हालांकि, एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें अभी एक बग है, जिसकी वजह से बबल हमेशा स्क्रीन के नीचे दाईं ओर रीसेट हो जाता है।
यह उन लोगों के लिए थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, जिन्हें चीजें अपनी तय जगह पर रखना पसंद है। फिर भी, एंड्रॉइड 17 यूजर्स के लिए यह अपनी स्क्रीन पर जगह घेरे बिना जेमिनी को हमेशा पास रखने का एक आसान तरीका है।