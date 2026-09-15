ओमनीप्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज के ड्रोन और सैटेलाइट राष्ट्रीय सुरक्षा को बना रहे मजबूत

ओमनीप्रेजेंट की तकनीक केवल कागजों तक ही सीमित नहीं है। कंपनी भारतीय सेना और वायुसेना के लिए एडवांस उपकरण तैयार करती है। इनमें अत्याधुनिक 3D मैपिंग सैटेलाइट और चंद्रयान मिशन में इस्तेमाल होने वाला खास सॉफ्टवेयर शामिल हैं।

उनका बर्ड एक्स सिस्टम हवाई अड्डों पर पक्षियों के टकराने की घटनाओं को 80 फीसदी तक घटाने में सक्षम है। साथ ही, सरकारी सहयोग से कंपनी को बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ रहा है।

यह कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) से बेहतरीन हुनर को भी अपनी तरफ खींच रही है। इसके साथ ही, विदेश से लौट रहे अनुभवी इंजीनियर भी कंपनी से जुड़ रहे हैं। इस तरह भारत अपनी खुद की रक्षा विशेषज्ञता तैयार कर पा रहा है।