ओमनीप्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज के ड्रोन और सैटेलाइट राष्ट्रीय सुरक्षा को बना रहे मजबूत
अमेरिका में 12 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद आकाश और ज्योति सिन्हा ने ओमनीप्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज की नींव रखी। भारत की सुरक्षा के लिए खास तौर पर बनाए गए ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से यह कंपनी वर्तमान में काफी चर्चा में है।
रक्षा मंत्रालय की इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) पहल का इसे पूरा समर्थन मिला है। कंपनी का लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और इस क्षेत्र में नए आविष्कार लेकर आना है।
चंद्रयान मिशन को दिया सॉफ्टवेयर
ओमनीप्रेजेंट की तकनीक केवल कागजों तक ही सीमित नहीं है। कंपनी भारतीय सेना और वायुसेना के लिए एडवांस उपकरण तैयार करती है। इनमें अत्याधुनिक 3D मैपिंग सैटेलाइट और चंद्रयान मिशन में इस्तेमाल होने वाला खास सॉफ्टवेयर शामिल हैं।
उनका बर्ड एक्स सिस्टम हवाई अड्डों पर पक्षियों के टकराने की घटनाओं को 80 फीसदी तक घटाने में सक्षम है। साथ ही, सरकारी सहयोग से कंपनी को बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ रहा है।
यह कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) से बेहतरीन हुनर को भी अपनी तरफ खींच रही है। इसके साथ ही, विदेश से लौट रहे अनुभवी इंजीनियर भी कंपनी से जुड़ रहे हैं। इस तरह भारत अपनी खुद की रक्षा विशेषज्ञता तैयार कर पा रहा है।