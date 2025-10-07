इस महीने दिखेंगे 2 धूमकेतु और उल्कापात (प्रतीकात्मक तस्वीर: पिक्साबे)

इस महीने दिखेंगे 2 धूमकेतु और उल्कापात, जानें कब देख सकेंगे यह नजारा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:37 am Oct 07, 202510:37 am

क्या है खबर?

इस साल अक्टूबर का महीना खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास है। इस दौरान 2 चमकीले धूमकेतु C/2025 R2 (स्वान) और C/2025 A6 (लेमन) पृथ्वी के पास से गुजरेंगे, जो आकाश में बहुत सुंदर नजर आएंगे। खास बात यह है कि इन्हीं दिनों ओरियोनिड उल्कापात भी अपने चरम पर होगा। यह दुर्लभ मौका रात के आसमान में एक शानदार और यादगार दृश्य पेश करेगा, जिसे नंगी आंखों से भी आसानी से देखा जा सकेगा।