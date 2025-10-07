इस महीने दिखेंगे 2 धूमकेतु और उल्कापात, जानें कब देख सकेंगे यह नजारा
क्या है खबर?
इस साल अक्टूबर का महीना खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास है। इस दौरान 2 चमकीले धूमकेतु C/2025 R2 (स्वान) और C/2025 A6 (लेमन) पृथ्वी के पास से गुजरेंगे, जो आकाश में बहुत सुंदर नजर आएंगे। खास बात यह है कि इन्हीं दिनों ओरियोनिड उल्कापात भी अपने चरम पर होगा। यह दुर्लभ मौका रात के आसमान में एक शानदार और यादगार दृश्य पेश करेगा, जिसे नंगी आंखों से भी आसानी से देखा जा सकेगा।
धूमकेतु
अक्टूबर में दिखेंगे 2 चमकीले धूमकेतु
धूमकेतु स्वान को 21 अक्टूबर की शाम दक्षिण-पश्चिम दिशा में तुला राशि के पास देखा जा सकेगा, जो धीरे-धीरे वृश्चिक और सर्पेंस तारामंडलों की ओर बढ़ेगा। वहीं, धूमकेतु लेमन 12 अक्टूबर से उत्तर-पश्चिम दिशा में बिग डिपर तारामंडल के पास दिखाई देगा, धीरे-धीरे अपनी चमक बढ़ाते हुए 21 अक्टूबर तक यह बिग डिपर के नीचे होगा। ये दोनों धूमकेतु शरद ऋतु के साफ आसमान में बेहद चमकीले और सुंदर नजर आएंगे, जिससे खगोलीय प्रेमियों को अद्वितीय अनुभव मिलेगा।
उल्कापात
21-22 अक्टूबर को चरम पर होगा उल्कापात
हैली धूमकेतु के छोड़े गए मलबे से बनने वाला ओरियोनिड उल्कापात 21 और 22 अक्टूबर की रात को अपने चरम पर होगा। इस दौरान साफ और अंधेरे आसमान में प्रति घंटे लगभग 20 उल्काएं दिखाई देंगी, जो बेहद तेज और चमकीली दिखाई देंगी। ये उल्काएं ओरियन तारामंडल से निकलती हुई प्रतीत होंगी। इस रात अमावस्या होने के कारण आसमान और भी साफ रहेगा, जिससे यह अद्भुत खगोलीय दृश्य देखने का सही समय और अनोखा अवसर बनेगा।