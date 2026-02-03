ओकले मेटा वैनगार्ड स्मार्ट ग्लास को हैंड्स-फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं

ओकले मेटा वैनगार्ड स्मार्ट ग्लास भारत में लॉन्च, जानिए क्या है इसकी खासियत

क्या है खबर?

ओकले और मेटा ने भारत में ओकले मेटा वैनगार्ड नाम से नया स्मार्ट ग्लास लॉन्च किया है। यह चश्मा उन लोगों के लिए है, जो खेल, फिटनेस और आउटडोर ट्रेनिंग को गंभीरता से लेते हैं। यह सिर्फ तकनीक से लैस धूप का चश्मा नहीं है, बल्कि इसे विशेष रूप से वर्कआउट, लंबी दौड़, साइकिलिंग और हाई-एक्शन स्पोर्ट्स के लिए बनाया है। इन्हें एथलीट दौड़ते, ट्रेनिंग करते और प्रतियोगिता में भाग लेते समय बिना फोन या स्मार्टवॉच देखे इस्तेमाल कर सकें।