ओकले मेटा AI स्मार्ट ग्लास भारत में होंगे लॉन्च, UPI पेमेंट समेत मिलेंगी ये सुविधाएं
क्या है खबर?
ओकले और मेटा 1 दिसंबर को भारत में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस स्मार्ट ग्लास लाॅन्च करने जा रही हैं। मेटा HSTN चश्मे देशभर में सनग्लास हट स्टोर्स और अन्य प्रमुख आईवियर रिटेलर्स पर उपलब्ध होंगे। ये एथलीटों और रोजमर्रा के यूजर्स को प्रदर्शन-केंद्रित तकनीक और हैंड्स-फ्री सुविधाओं की सुविधा देंगे। भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि HSTN चश्मों पर मेटा AI अब पूरी तरह से हिंदी में बातचीत का सपोर्ट करता है।
खासियत
चश्माें में मिलेंगी ये खासियत
इन स्मार्ट चश्मों में एक एकीकृत कैमरा है, जो हाई-रिजॉल्यूशन 3K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ऑडियो संकेतों के लिए ओपन-ईयर स्पीकर और बाहरी उपयोग के लिए IPX4 वाटर रेसिस्टेंस से लैस है। बैटरी 8 घंटे तक लगातार चलने, 19 घंटे स्टैंडबाय पर और पोर्टेबल चार्जिंग केस 48 घंटे अतिरिक्त पावर प्रदान करता है। चश्मे के जरिए UPI लाइट पेमेंट भी किया जा सकेगा। यूजर QR कोड देखकर 'हे मेटा, स्कैन करो और भुगतान करो' कहकर लेनदेन पूरा कर सकेंगे।
कीमत
कितनी है स्मार्ट ग्लास की कीमत?
यूजर मेटा AI ऐप की डिवाइस सेटिंग्स में हिंदी भाषा चुन सकते हैं, जिससे वॉयस कमांड, कंटेंट कैप्चर, कॉल और मीडिया कंट्रोल हिंदी में संभव हो जाता है। यह सुविधा सर्वम के भाषा टूल्स द्वारा संचालित है। मेटा चश्मों पर सेलिब्रिटी AI वॉयस भी शुरू कर रहा है। अंग्रेजी यूजर्स के लिए उपलब्ध पहली आवाजों में से एक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की है। ये स्मार्ट ग्लास सनग्लास हट पर 41,800 रुपये की शुरुआती कीमत पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं।