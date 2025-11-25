ओकले मेटा AI स्मार्ट ग्लास भारत में 1 दिसंबर को लॉन्च होगा

ओकले मेटा AI स्मार्ट ग्लास भारत में होंगे लॉन्च, UPI पेमेंट समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

क्या है खबर?

ओकले और मेटा 1 दिसंबर को भारत में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस स्मार्ट ग्लास लाॅन्च करने जा रही हैं। मेटा HSTN चश्मे देशभर में सनग्लास हट स्टोर्स और अन्य प्रमुख आईवियर रिटेलर्स पर उपलब्ध होंगे। ये एथलीटों और रोजमर्रा के यूजर्स को प्रदर्शन-केंद्रित तकनीक और हैंड्स-फ्री सुविधाओं की सुविधा देंगे। भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि HSTN चश्मों पर मेटा AI अब पूरी तरह से हिंदी में बातचीत का सपोर्ट करता है।