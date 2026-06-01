एनवीडिया की वेरा चिप स्पेस-X और OpenAI के साथ होगी लॉन्च

वेरा AI कामों में 1.8 गुना तेज

वेरा को खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कामों में इंटेल के जीऑन और AMD के एपिक प्रोसेसर्स को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है।

एनवीडिया का दावा है कि यह इंटेल के चिप्स के मुकाबले AI वर्कलोड्स को लगभग 1.8 गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। इसके अलावा, इसका DSX सॉफ्टवेयर डाटा सेंटर्स को एक ही बिजली के खर्च में 40 फीसदी तक ज्यादा एनवीडिया एक्सेलेरेटर चिप्स का इस्तेमाल करने की सुविधा दे सकता है।