मेटा और स्केल AI के संबंधों में आई खटास, मिल रहे ये संकेत
क्या है खबर?
दिग्गज टेक कंपनी मेटा और डाटा-लेबलिंग विक्रेता स्केल AI के संबंधों में खटास आने लगी है। स्टार्टअप के एक अधिकारी का मेटा छोड़ देना इसका संकेत देता है। जून में मेटा ने स्केल AI में 14.3 अरब डॉलर (करीब 1,244 अरब रुपये) का निवेश करने के साथ CEO एलेक्ज़ेंडर वांग और मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स (MSL) का संचालन करने के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त किया था। इनमें से रूबेन मेयर 2 महीने बाद ही मेटा को छोड़ दिया है।
अनदेखी
क्या हो सकता है कारण?
टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा में अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान मेयर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा संचालन टीमों की देखरेख की है। उन्हें कंपनी की TBD लैब्स में शामिल नहीं किया गया, जिसका काम AI सुपरइंटेलिजेंस का निर्माण करना है। उनका प्रारंभिक कार्य डाटा संचालन चलाने के बजाय लैब की स्थापना में मदद करना था। ऐसे में संभावना है कि महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल नहीं किए जाने के कारण मेयर ने मेटा छोड़ने का फैसला लिया।
प्रतिद्वंद्वी
प्रतिद्वंद्वियों पर ज्यादा भरोसा
कार्मिक परिवर्तनों के अलावा दोनों के संबंध में बदलता दिख रहा है। सूत्रों अनुसार, TBD लैब्स अपने आगामी AI मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए स्केल AI के अलावा अन्य थर्ड-पार्टी डाटा लेबलिंग विक्रेताओं के साथ काम कर रही है। इनमें स्टार्टअप के 2 सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी- मर्कोर और सर्ज शामिल हैं। TBD लैब्स के शोधकर्ता उसके के डाटा को निम्न गुणवत्ता वाला मानते हैं। इस कारण उन्होंने सर्ज और मर्कोर के साथ काम करने को प्राथमिकता दी है।