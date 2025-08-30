मेटा और स्केल AI के संबंधों में आई खटास, मिल रहे ये संकेत 

मेटा और स्केल AI के संबंधों में दरार आ गई है

क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी मेटा और डाटा-लेबलिंग विक्रेता स्केल AI के संबंधों में खटास आने लगी है। स्टार्टअप के एक अधिकारी का मेटा छोड़ देना इसका संकेत देता है। जून में मेटा ने स्केल AI में 14.3 अरब डॉलर (करीब 1,244 अरब रुपये) का निवेश करने के साथ CEO एलेक्ज़ेंडर वांग और मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स (MSL) का संचालन करने के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त किया था। इनमें से रूबेन मेयर 2 महीने बाद ही मेटा को छोड़ दिया है।