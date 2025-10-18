मेटा ने फेसबुक के लिए नया AI फीचर पेश किया है (तस्वीर: एक्स/@Assad)

मेटा ने फेसबुक के लिए पेश किया नया AI फीचर, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

मेटा ने फेसबुक के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर लॉन्च किया है, जो कैमरा रोल में अनपोस्टेड इमेज के लिए रचनात्मक एडिटिंग का सुझाव दे सकता है। यह फीचर अब अमेरिका और कनाडा के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है और यह AI से एडिट इमेज को प्लेटफॉर्म के फीड्स और स्टोरीज में शेयर करने को प्रोत्साहित करेगा। कंपनी के अनुसार, यह फेसबुक पर मजेदार एडिटिंग और कोलाज के साथ थीम आधारित इमेज बनाने में मददगार होता है।