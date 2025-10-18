मेटा ने फेसबुक के लिए पेश किया नया AI फीचर, जानिए क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
मेटा ने फेसबुक के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर लॉन्च किया है, जो कैमरा रोल में अनपोस्टेड इमेज के लिए रचनात्मक एडिटिंग का सुझाव दे सकता है। यह फीचर अब अमेरिका और कनाडा के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है और यह AI से एडिट इमेज को प्लेटफॉर्म के फीड्स और स्टोरीज में शेयर करने को प्रोत्साहित करेगा। कंपनी के अनुसार, यह फेसबुक पर मजेदार एडिटिंग और कोलाज के साथ थीम आधारित इमेज बनाने में मददगार होता है।
सुविधा
क्या मिलेगी सुविधा?
जून में परीक्षण के तौर पर लॉन्च किए गए इस फीचर में को कैमरा रोल इमेज की क्लाउड प्रोसेसिंग के लिए एक परमिशन डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। यह मेटा AI को कोलाज, रीकैप्स, AI रीस्टाइलिंग और जन्मदिन थीम वाले एडिटिंग सुझाव देता है। यूजर्स इसे किसी भी समय बंद कर सकते हैं। जब तक मीडिया को एडिट या शेयर न किया जाए, तब तक उसका इस्तेमाल मेटा अपने AI को प्रशिक्षित करने या विज्ञापन के लिए नहीं कर सकता।
गोपनीयता
गोपनीयता हो सकती है उजागर
मेटा की AI सर्विस शर्तों से सहमत होने पर AI मीडिया और चेहरे की विशेषताओं का विश्लेषण करके कंटेंट का सारांश तैयार कर सकता है और इमेज में बदलाव या नया कंटेंट तैयार कर सकता है। कंपनी फोन में सेव फोटो की दिनांक, लोगों या वस्तुओं की उपस्थिति का भी उपयोग करती है। इससे गोपनीयता उजागर होने का खतरा है। यूजर पर निर्भर करेगा कि वह इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं या गोपनीयता को ज्यादा महत्व देते हैं।