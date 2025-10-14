जटिल AI मॉडल को चलाने में सक्षम होगा एनवीडिया का सुपरकंप्यूटर, कल को होगा लॉन्च 

स्पार्क में एनवीडिया का GB10 ग्रेस ब्लैकवेल सुपरचिप, 128GB की यूनिफाइड मेमोरी और 4TB तक का NVMe SSD स्टोरेज दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह पेटाफ्लॉप का AI परफॉर्मेंस दे सकता है। यह हर सेकेंड में 10 लाख अरब गणनाएं कर सकता है और 200 अरब पैरामीटर तक वाले AI मॉडल को हैंडल करने में सक्षम है। छोटा होने के कारण डेस्कटॉप पर आराम से फिट हो जाता है और एक मानक पावर आउटलेट से चलता है।

कीमत

कितनी हो सकती है इसकी कीमत?

इसे डेवलपर्स के वर्कफ्लो में भी आसानी से फिट होने के लिए डिजाइन किया है। इसमें वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, ब्लूटूथ पेरिफेरल्स और 2 स्पार्क्स को एक मिनी-क्लस्टर में जोड़ने का विकल्प भी है। एनवीडिया ने कहा है कि एसर, आसुस, डेल, गीगाबाइट, HP, लेनोवो और MSI स्पार्क अपना संस्करण लॉन्च कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में स्पार्क की कीमत 3,000 डॉलर (करीब 2.64 लाख रुपये) थी, जो अब 3,999 डॉलर (करीब 3.51 लाख रुपये) हो सकती है।