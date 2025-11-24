नैनो बनाना प्रो से 1880 से अब तक के AI पोर्ट्रेट बना सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@NanoBanana)

नैनो बनाना प्रो से बना सकते हैं 16 दशकों के AI पोर्ट्रेट, कंपनी ने बताया तरीका

क्या है खबर?

गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज जनरेशन टूल नैनो बनाना प्रो पर आप दशकों पुरानी मजेदार इमेज बना सकते हैं। टूल के एक्स अकाउंट पर प्रॉम्प्ट पोस्ट किया गया है, जिसस की मदद से यूजर 1880 से लेकर 16 दशकों के लिए खुद के AI पोर्ट्रेट बना सकते हैं। खास बात यह है कि इन निर्देश के जरिए केले को मानवीय चेहरा मिलता है। इस नए प्रॉम्प्ट ने ध्यान आकर्षित किया है और हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है।