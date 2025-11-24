LOADING...
नैनो बनाना प्रो से बना सकते हैं 16 दशकों के AI पोर्ट्रेट, कंपनी ने बताया तरीका
नैनो बनाना प्रो से 1880 से अब तक के AI पोर्ट्रेट बना सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@NanoBanana)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 24, 2025
02:28 pm
क्या है खबर?

गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज जनरेशन टूल नैनो बनाना प्रो पर आप दशकों पुरानी मजेदार इमेज बना सकते हैं। टूल के एक्स अकाउंट पर प्रॉम्प्ट पोस्ट किया गया है, जिसस की मदद से यूजर 1880 से लेकर 16 दशकों के लिए खुद के AI पोर्ट्रेट बना सकते हैं। खास बात यह है कि इन निर्देश के जरिए केले को मानवीय चेहरा मिलता है। इस नए प्रॉम्प्ट ने ध्यान आकर्षित किया है और हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है।

तरीका 

इस तरह से बना सकते हैं इमेज 

नैनो बनाना प्रो के अकाउंट पर एक पोस्ट में बताया है कि यूजर प्रत्येक दशक के लिए प्राॅम्प्ट में उपयुक्त कपड़ों, हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज, रंगों, बैकग्राउंड और फिल्मी शैलियां शामिल कर कैरेक्टर बना सकते हैं। पोस्ट में यह भी दिखाया गया कि कैसे यूजर गूगल के जेमिनी 3 पर अपनी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं और नैनो बनाना प्रो मॉडल का उपयोग करके 19वीं सदी के बाद से लेकर आज तक के दशक पर आधारित परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं।

ट्विटर पोस्ट

इस प्रॉम्प्ट से बना सकते हैं दशकों पुरानी पोर्ट्रेट

नैनो बनाना प्रो 

क्या है नैनो बनाना प्रो की खासियत?

जेमिनी 3 प्रो पर आधारित यह नया इमेज-जनरेशन मॉडल है। यह ऐसी इमेज बनाता है, जो यूजर देखना चाहते हैं। यह मौजूदा इमेज के विशिष्ट हिस्सों को भी संशोधित कर सकता है। यह टूल जेमिनी 3 प्रो की एडवांस तर्क क्षमता का उपयोग करता है, जिससे यह संकेतों की अधिक सटीकता से व्याख्या कर सकता है। गूगल सर्च से नवीनतम जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि यह वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर इमेज बना सकता है।