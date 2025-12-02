एनवीडिया ने ऑटोनॉमस वाहनों के अनुसंधान के लिए नया मॉडल पेश किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

एनवीडिया ने लॉन्च किया ओपन-सोर्स AI मॉडल, जानिए क्या होगा इसका फायदा

क्या है खबर?

एनवीडिया ने नया ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर अल्पामायो-R1 लॉन्च किया है। इसका नाम पेरू की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है, जिस पर चढ़ना बेहद मुश्किल है। साॅफ्टवेयर का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में लेटेस्ट तर्क तकनीकों का उपयोग करके सेल्फ-ड्राइविंग कारों के विकास को गति देना है। इसको 'विजन-लैंग्वेज-एक्शन' AI मॉडल के रूप में जाना जाता है, जो कार के सेंसर्स से सड़क पर देखी गई चीजों को प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके विवरण में बदल देता है।