एनवीडिया ने लॉन्च किया ओपन-सोर्स AI मॉडल, जानिए क्या होगा इसका फायदा
क्या है खबर?
एनवीडिया ने नया ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर अल्पामायो-R1 लॉन्च किया है। इसका नाम पेरू की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है, जिस पर चढ़ना बेहद मुश्किल है। साॅफ्टवेयर का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में लेटेस्ट तर्क तकनीकों का उपयोग करके सेल्फ-ड्राइविंग कारों के विकास को गति देना है। इसको 'विजन-लैंग्वेज-एक्शन' AI मॉडल के रूप में जाना जाता है, जो कार के सेंसर्स से सड़क पर देखी गई चीजों को प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके विवरण में बदल देता है।
खासियत
क्या है इस मॉडल की खासियत?
विजुअल लैंग्वेज मॉडल टेक्स्ट और इमेज दोनों को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे वाहन अपने आस-पास के वातावरण को देख सकते हैं और अपनी धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। यह नया मॉडल एनवीडिया के कॉसमॉस-रीजन मॉडल पर आधारित है। यह एक ऐसा तर्क मॉडल है, जो निर्णय लेने से पहले उस पर विचार करता है। कंपनी के अनुसार, यह उन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लेवल-4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम तक पहुंचना चाहती हैं।
उद्देश्य
ओपन-सोर्स करने के पीछे यह उद्देश्य
एनवीडिया को उम्मीद है कि इस प्रकार का तर्क मॉडल ऑटोनॉमस वाहनों को मनुष्यों की तरह बारीक ड्राइविंग निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान प्रदान करेगा। ऑटोनॉमस वाहन सिमुलेशन के लिए उत्पाद विपणन प्रबंधक केटी वाशबॉघ ने रॉयटर्स को बताया, "इसे सार्वजनिक करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य यह है कि डेवलपर्स और शोधकर्ता यह समझ सकें कि ये मॉडल कैसे काम करते हैं।" बता दें कि हाल ही में एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है।