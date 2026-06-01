एनवीडिया ने पेश किया AI एजेंट PC, इन कंपनियों के साथ मिलकर करेगी तैयार

RTX स्पार्क चिप पर आधारित होगा PC

यह नया लाइनअप RTX स्पार्क चिप पर आधारित होगा, जिसे एनवीडिया अब तक का सबसे कुशल PC चिप बताता है। इस लाइनअप में लगभग 30 लैपटॉप और 10 डेस्कटॉप मॉडल शामिल होंगे।

ये खास तौर पर क्रिएटर्स, गेमर्स और AI डेवलपर्स के लिए तैयार किए गए हैं और प्रीमियम सेगमेंट में उपलब्ध होंगे।

यह लॉन्च दर्शाता है कि कैसे अब कंप्यूटिंग केवल साधारण चैटबॉट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे ऑटोनॉमस बॉट्स की ओर बढ़ रही है, जो जटिल कामों को भी आसानी से संभाल सकते हैं। एनवीडिया की कारी ब्रिस्की के मुताबिक 'एजेंट ही नया वर्कलोड है, यह बात दिखाती है कि कंप्यूटिंग अब और भी ज्यादा स्मार्ट ऑटोमेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है।