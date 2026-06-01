एनवीडिया ने पेश किया AI एजेंट PC, इन कंपनियों के साथ मिलकर करेगी तैयार
एनवीडिया ने ताइपेई के कंप्यूटैक्स में अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट पर्सनल कंप्यूटर (PC) पेश किए हैं। ये लैपटॉप बेहद पतले होंगे, जिनकी मोटाई सिर्फ 14mm तक रहेगी और वजन 1.36 किलोग्राम से भी कम रहेगा।
इन्हें डेल, लेनोवो, माइक्रोसॉफ्ट, HP, आसुस और MSI जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। इन नए डिवाइसों के साथ, एनवीडिया ने अपने रुबिन GPU और वेरा CPU भी लॉन्च किए हैं।
RTX स्पार्क चिप पर आधारित होगा PC
यह नया लाइनअप RTX स्पार्क चिप पर आधारित होगा, जिसे एनवीडिया अब तक का सबसे कुशल PC चिप बताता है। इस लाइनअप में लगभग 30 लैपटॉप और 10 डेस्कटॉप मॉडल शामिल होंगे।
ये खास तौर पर क्रिएटर्स, गेमर्स और AI डेवलपर्स के लिए तैयार किए गए हैं और प्रीमियम सेगमेंट में उपलब्ध होंगे।
यह लॉन्च दर्शाता है कि कैसे अब कंप्यूटिंग केवल साधारण चैटबॉट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे ऑटोनॉमस बॉट्स की ओर बढ़ रही है, जो जटिल कामों को भी आसानी से संभाल सकते हैं। एनवीडिया की कारी ब्रिस्की के मुताबिक 'एजेंट ही नया वर्कलोड है, यह बात दिखाती है कि कंप्यूटिंग अब और भी ज्यादा स्मार्ट ऑटोमेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है।