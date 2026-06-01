एनवीडिया ने लॉन्च किया RTX स्पार्क, विंडोज लैपटॉप को मिली AI पावर टेक्नोलॉजी Jun 01, 2026

एनवीडिया ने हाल ही में RTX स्पार्क चिप पेश की है। कंपनी का मकसद इस चिप से विंडोज लैपटॉप को और भी स्मार्ट बनाना है। अब आप अपने डिवाइस पर सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट चला पाएंगे। इससे अपने कामों को ऑटोमेट करना या फिर लैपटॉप से ठीक वैसे ही चैट कर सकेंगे जैसे किसी दोस्त से करते हैं।

सेमीकंडक्टर निर्माता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग का मानना है कि यह सब एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। उनके शब्दों में यह नया PC है। यह पर्सनल AI कंप्यूटर है, जहां ऐप्स की बजाय AI अब मुख्य भूमिका निभाएगा।