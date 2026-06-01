एनवीडिया ने शैक्षणिक AI रोबोट्स बनाने के लिए की साझेदारी, चीनी कंपनियों पर अमेरिका की नजर

यूनिवर्सिटीज में एनवीडिया प्रमाणित रोबोट्स का होगा इस्तेमाल

इन नए रोबोट्स का इस्तेमाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में किया जाएगा। इसमें साइबर सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया है।

हर सॉफ्टवेयर अपडेट को एनवीडिया के चिप्स से गुजरना होगा, ताकि उसकी जांच हो सके। कंपनी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण कोरिया में भी ऐसी ही साझेदारी करने की योजना बना रही है, लेकिन अमेरिका में मामला थोड़ा पेचीदा है। वहां के कानून बनाने वाले चाहते हैं कि सरकारी फंड से होने वाली रिसर्च में यूनिट्री के रोबोटों पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि उन्हें चीन के साथ कंपनी के रिश्तों की चिंता है।