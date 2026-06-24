NSA अब नहीं कर पाएगी एंथ्रोपिक के शक्तिशाली AI मॉडल का इस्तेमाल

पेंटागन के साथ हो चुका है एंथ्रोपिक का विवाद

एंथ्रोपिक और अमेरिकी अधिकारियों के संबंध अब काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। हाल ही में सीनेटर मार्क वार्नर ने NSA के परीक्षणों के दौरान मिथोस की तारीफ करते हुए कहा था कि यह कमजोरियों का पता लगाने में बेहद माहिर था।

इसी साल की शुरुआत में पेंटागन ने एंथ्रोपिक को 'सप्लाई चेन रिस्क' करार दे दिया था। यह फैसला 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,800 करोड़ रुपये) के एक रक्षा अनुबंध को लेकर हुए विवाद के बाद आया।

कुछ लोग इस मसले को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसका सीधा असर NSA की साइबर सुरक्षा कोशिशों पर पड़ रहा है।