NSA अब नहीं कर पाएगी एंथ्रोपिक के शक्तिशाली AI मॉडल का इस्तेमाल
अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) को एंथ्रोपिक के 2 बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस 5 और फेबल 5 का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से लागू हुए नए निर्यात प्रतिबंधों के चलते उसे इन मॉडल्स तक पहुंच गंवानी पड़ी है। ये मॉडल NSA को साइबर सुरक्षा में मौजूद कमियों का पता लगाने में मदद कर रहे थे।
अधिकारियों का कहना है कि इनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा था। अब AI कंपनी ने NSA को इन मॉडल्स का इस्तेमाल बंद करने को कह दिया है, जिसके बाद एजेंसी की टेस्टिंग लैब सूनी पड़ गई हैं।
पेंटागन के साथ हो चुका है एंथ्रोपिक का विवाद
एंथ्रोपिक और अमेरिकी अधिकारियों के संबंध अब काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। हाल ही में सीनेटर मार्क वार्नर ने NSA के परीक्षणों के दौरान मिथोस की तारीफ करते हुए कहा था कि यह कमजोरियों का पता लगाने में बेहद माहिर था।
इसी साल की शुरुआत में पेंटागन ने एंथ्रोपिक को 'सप्लाई चेन रिस्क' करार दे दिया था। यह फैसला 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,800 करोड़ रुपये) के एक रक्षा अनुबंध को लेकर हुए विवाद के बाद आया।
कुछ लोग इस मसले को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसका सीधा असर NSA की साइबर सुरक्षा कोशिशों पर पड़ रहा है।