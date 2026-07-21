अब बिना इंटरनेट और पिन के UPI से कर सकेंगे भुगतान

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान का एक नया तरीका विकसित कर रहा है, जो इंटरनेट न होने पर भी काम करेगा।

नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप अपने UPI लाइट वॉलेट में पैसे लोड कर पाएंगे और अपने फोन को POS टर्मिनल पर टैप करके भुगतान कर सकेंगे।

खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए न तो इंटरनेट की जरूरत होगी और न ही पिन डालना पड़ेगा। एक बार में आप 2,000 रुपये तक का भुगतान कर पाएंगे।