अब चांद पर बनेगा होटल, इतने खर्च में कमरा बुक कर सकेंगे आप

अब चांद पर रुकने का सपना हकीकत की ओर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी स्टार्टअप GRU स्पेस ने चांद पर होटल बनाने की योजना पेश की है। कंपनी का दावा है कि भविष्य में लोग लगभग 2.5 लाख डॉलर (लगभग 2.25 करोड़ रुपये) में चांद पर होटल का कमरा बुक कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी अभी एडवांस बुकिंग के तौर पर भारी डिपॉजिट ले रही है। यह योजना अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसने चर्चा जरूर छेड़ दी है।

GRU कौन है GRU स्पेस और क्या है उसका उद्देश्य? GRU स्पेस एक नया स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना स्काईलर चैन ने की है। कंपनी के नाम में GRU का मतलब 'गैलेक्टिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन' है। इसका लंबी अवधि का लक्ष्य चांद, मंगल और एस्टेरॉयड से संसाधनों का इस्तेमाल कर इंसानों को अंतरिक्ष में बसाना है। कंपनी को वाई कॉबिनेटर से एक शुरुआती फंडिंग मिल चुकी है, जिससे इसके आइडिया को थोड़ी मजबूती मिली है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।

मिशन मिशन कब होगा लॉन्च? कंपनी 2029 में अपना पहला टेस्ट मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसमें चांद पर एक छोटा इनफ्लेटेबल स्ट्रक्चर भेजा जाएगा, ताकि तकनीक की क्षमता दिखाई जा सके। इसके बाद दूसरे मिशन में चांद की मिट्टी से ईंट बनाने और बड़े ढांचे तैयार करने की योजना है। GRU स्पेस का मानना है कि चांद पर रहने के लिए सिर्फ रॉकेट नहीं, बल्कि मजबूत ढांचे और सुविधाएं भी जरूरी होंगी।

Advertisement