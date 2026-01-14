अब चांद पर बनेगा होटल, इतने खर्च में कमरा बुक कर सकेंगे आप

LOADING...
चांद पर होटल का सपना हुआ और करीब (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 14, 2026
12:11 pm
क्या है खबर?

अब चांद पर रुकने का सपना हकीकत की ओर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी स्टार्टअप GRU स्पेस ने चांद पर होटल बनाने की योजना पेश की है। कंपनी का दावा है कि भविष्य में लोग लगभग 2.5 लाख डॉलर (लगभग 2.25 करोड़ रुपये) में चांद पर होटल का कमरा बुक कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी अभी एडवांस बुकिंग के तौर पर भारी डिपॉजिट ले रही है। यह योजना अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसने चर्चा जरूर छेड़ दी है।

कौन है GRU स्पेस और क्या है उसका उद्देश्य?

GRU स्पेस एक नया स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना स्काईलर चैन ने की है। कंपनी के नाम में GRU का मतलब 'गैलेक्टिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन' है। इसका लंबी अवधि का लक्ष्य चांद, मंगल और एस्टेरॉयड से संसाधनों का इस्तेमाल कर इंसानों को अंतरिक्ष में बसाना है। कंपनी को वाई कॉबिनेटर से एक शुरुआती फंडिंग मिल चुकी है, जिससे इसके आइडिया को थोड़ी मजबूती मिली है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।

मिशन कब होगा लॉन्च?

कंपनी 2029 में अपना पहला टेस्ट मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसमें चांद पर एक छोटा इनफ्लेटेबल स्ट्रक्चर भेजा जाएगा, ताकि तकनीक की क्षमता दिखाई जा सके। इसके बाद दूसरे मिशन में चांद की मिट्टी से ईंट बनाने और बड़े ढांचे तैयार करने की योजना है। GRU स्पेस का मानना है कि चांद पर रहने के लिए सिर्फ रॉकेट नहीं, बल्कि मजबूत ढांचे और सुविधाएं भी जरूरी होंगी।

2032 में पहला लूनर होटल

GRU स्पेस का पहला चांद होटल 2032 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। यह एक इनफ्लेटेबल स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक समय में चार लोग रुक सकेंगे। इसके बाद कंपनी और ज्यादा मजबूत होटल बनाने की योजना रखती है, जो चांद की ईंटों से बने होंगे। कंपनी का कहना है कि जैसे धरती पर शहर बसाने के लिए सड़कें और इमारतें बनीं, वैसे ही चांद पर इंसानों के लिए रहने लायक जगह बनानी होगी।

