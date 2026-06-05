AI से अब घर के काम की प्लानिंग भी होगी ऑटोमेटिक

AI टूल्स की मदद से कैसे आसान बनाएं घर के रोजमर्रा के काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:29 pm Jun 05, 202608:29 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब घर के रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसकी मदद से सफाई, खरीदारी, बिल भुगतान और दूसरे जरूरी कामों की योजना आसानी से बनाई जा सकती है। AI टूल्स लोगों का समय बचाने के साथ मानसिक दबाव भी कम कर सकते हैं। सही इस्तेमाल से ये तकनीक घर के अलग-अलग कामों को एक व्यवस्थित योजना में बदलने में मदद करती है और कामकाज को आसान बनाती है।