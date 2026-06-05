AI टूल्स की मदद से कैसे आसान बनाएं घर के रोजमर्रा के काम?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब घर के रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसकी मदद से सफाई, खरीदारी, बिल भुगतान और दूसरे जरूरी कामों की योजना आसानी से बनाई जा सकती है। AI टूल्स लोगों का समय बचाने के साथ मानसिक दबाव भी कम कर सकते हैं। सही इस्तेमाल से ये तकनीक घर के अलग-अलग कामों को एक व्यवस्थित योजना में बदलने में मदद करती है और कामकाज को आसान बनाती है।
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ChatGPT और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की मदद
ChatGPT और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे AI टूल्स रोजमर्रा की जरूरतों को व्यवस्थित योजना में बदल सकते हैं। ये साप्ताहिक सफाई का शेड्यूल, खाने की योजना और जरूरी खरीदारी की सूची तैयार करने में मदद करते हैं। इसके अलावा घर की देखभाल से जुड़े कामों के लिए समय पर रिमाइंडर भी दे सकते हैं। इससे लोगों को हर छोटी-बड़ी बात याद रखने की जरूरत कम पड़ती है और कामों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है।
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एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सिरी बने सहायक
एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सिरी जैसे वॉयस असिस्टेंट घर के कामों को आसान बनाने में उपयोगी साबित हो रहे हैं। ये आवाज के जरिए खरीदारी सूची में सामान जोड़ सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और कैलेंडर से जुड़कर जरूरी कामों की जानकारी देते हैं। बिल भुगतान, कूड़ा उठाने या दूसरे नियमित कार्यों की याद दिलाने में भी ये मददगार हैं। इससे समय की बचत होती है और कई काम अपने आप व्यवस्थित बने रहते हैं।
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बेहतर वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल्स
जैपियर और N8N जैसे ऑटोमेशन टूल अलग-अलग ऐप्स को आपस में जोड़कर काम को और आसान बना देते हैं। ये कैलेंडर, टू-डू लिस्ट और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बीच जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके कारण कई काम अपने आप पूरे होने लगते हैं और बार-बार जानकारी दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे टूल उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हैं जो घर और निजी जीवन से जुड़े कई काम एक साथ संभालते हैं।
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नोशन AI और क्लिकअप ब्रेन से बेहतर प्रबंधन
मोशन, रिक्लेम, नोशन AI और क्लिकअप ब्रेन जैसे टूल घर के कामों और योजनाओं को एक जगह व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। ये कैलेंडर को प्राथमिकताओं के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं और जरूरी कार्यों के लिए सही समय तय कर सकते हैं। परिवार से जुड़े नोट्स, खरीदारी सूची और अन्य योजनाओं को भी एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा जा सकता है। इससे सभी जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध रहती है और कामकाज अधिक व्यवस्थित तरीके से चलता है।