वैज्ञानिकों ने खोजी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पता लगाने वाली नई MRI तकनीक

डॉ. क्रिस गिलमार्टिन का कहना है कि यह नया तरीका न केवल तेजी से काम करता है, बल्कि मरीजों के लिए भी बहुत कम तनाव भरा है। टेरेसा नीधम को इसी स्कैन की मदद से अपनी बीमारी का पता चला था और उन्हें इस बात की बहुत राहत मिली कि उन्हें सुई नहीं लगवानी पड़ी।

इस तकनीक को पूरे यूनाइटेड किंगडम (UK) में लागू करने की योजना है। यह उन सभी के लिए एक बड़ी राहत है, जो आरामदायक इलाज चाहते हैं।

साथ ही यह इस बात का भी प्रमाण है कि नॉटिंघम की MRI नवाचार की पुरानी परंपरा आज भी लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है।