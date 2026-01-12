नथिंग भारत में खोलेगी अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर, जानिए कब तक की है योजना 

इस साल की शुरुआत में कंपनी के सह-संस्थापक और भारत प्रमुख अकीस इवांगेलिडिस और नथिंग के सह-संस्थापक और CEO कार्ल पेई ने एक्स पर एक फ्लैगशिप स्टोर खोलने की योजना का संकेत दिया था। इसके बाद यह अटकलें लगाई गईं कि कंपनी भारत में बड़े पैमाने पर भौतिक खुदरा उपस्थिति स्थापित करने की योजना बना रही है। फ्लैगशिप स्टोर आमतौर पर ऐसे स्थान होते हैं, जहां ग्राहक उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से देख और आजमा सकते हैं।

Objects in this post will be closer than they appear. Flagship store. Opening soon. pic.twitter.com/70JT7xXDdz

स्टोर

ब्रिटेन के बाहर पहला फ्लैगशिप स्टोर होगा

नथिंग ने 2022 में लंदन में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला, जिसे नथिंग स्टोर सोहो के नाम से जाना जाता है। भारत में खुलने वाले इस नए स्टोर के साथ कंपनी ब्रिटेन के बाहर अपना पहला फ्लैगशिप आउटलेट खोलेगी। कंज्यूमर टेक कंपनियों के लिए ये स्टोर अक्सर बिक्री के बजाय उत्पाद के प्रत्यक्ष अनुभव पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हाल के वर्षों में भारत कई वैश्विक टेक ब्रांड्स के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया है।