नथिंग भारत में खोलेगी अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर, जानिए कब तक की है योजना 

नथिंग भारत में इस साल के अंत तक अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलेगी

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 12, 2026
05:33 pm
क्या है खबर?

लंदन की दिग्गज कंज्यूमर टेक कंपनी नथिंग ने भारत में अपना पहला ग्लोबल फ्लैगशिप स्टोर खोलने की घोषणा की है। ब्रांड ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा करते हुए पुष्टि की कि स्टोर इस साल के अंत में खुलेगा। कंपनी ने अभी तक स्टोर के स्थान, शहर या लॉन्च की तारीख को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। यह घोषणा कंपनी के नेतृत्व की ओर से पहले दिए गए संकेतों के बाद आई है।

संकेत 

कंपनी अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर दिए थे संकेत

इस साल की शुरुआत में कंपनी के सह-संस्थापक और भारत प्रमुख अकीस इवांगेलिडिस और नथिंग के सह-संस्थापक और CEO कार्ल पेई ने एक्स पर एक फ्लैगशिप स्टोर खोलने की योजना का संकेत दिया था। इसके बाद यह अटकलें लगाई गईं कि कंपनी भारत में बड़े पैमाने पर भौतिक खुदरा उपस्थिति स्थापित करने की योजना बना रही है। फ्लैगशिप स्टोर आमतौर पर ऐसे स्थान होते हैं, जहां ग्राहक उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से देख और आजमा सकते हैं।

ट्विटर पोस्ट

पोस्ट कर दी जानकारी 

स्टोर 

ब्रिटेन के बाहर पहला फ्लैगशिप स्टोर होगा 

नथिंग ने 2022 में लंदन में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला, जिसे नथिंग स्टोर सोहो के नाम से जाना जाता है। भारत में खुलने वाले इस नए स्टोर के साथ कंपनी ब्रिटेन के बाहर अपना पहला फ्लैगशिप आउटलेट खोलेगी। कंज्यूमर टेक कंपनियों के लिए ये स्टोर अक्सर बिक्री के बजाय उत्पाद के प्रत्यक्ष अनुभव पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हाल के वर्षों में भारत कई वैश्विक टेक ब्रांड्स के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया है।

